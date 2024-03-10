В Киеве заметили сверхмощный заряженный Audi в необычном цвете (фото)

Audi RS3 Sportback оснащен 400-сильным турбомотором и полным приводом. Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 3,8 с и развить 290 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Audi RS3 Sportback. Сверхмощный заряженный хэтчбек является редкостью в Украине. Его фотографии опубликовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Хэтчбек оборудован 400-сильным турбомотором Фото: chpsh.carspotting

Новый Audi RS3 — одна из самых мощных моделей С-класса. Заряженный хэтчбек оборудован 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 400 л.с. и 500 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость можете быть ограничена на отметке 250 или 290 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с Фото: chpsh.carspotting

Audi RS3 доступен только с 7-ступенчатым роботом S tronic и полным приводом. У него доработана ходовая и установлены 19-дюймовые диски, а среди опций есть адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

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Модель предлагают в кузове седан, а также как хэтчбек Sportback. От стандартной модели его отличают более агрессивная передняя часть, обвес, спойлер и расширенные крылья. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Audi

Конкретно этот автомобиль прибыл из Великобритании и его руль расположен с правой стороны. К тому же, он окрашен в особый фиолетовый цвет Viola Bast из палитры Lamborghini.

Кстати, недавно в Киеве также видели сверхмощный заряженный кроссовер BMW на 750 сил.

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