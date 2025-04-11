В Україні розбили в ДТП рідкісний спорткар Porsche (фото)

Спортивне купе Porsche Cayman влетіло в стовп у Дніпрі. Раритетний автомобіль пошкоджений і потребує серйозного ремонту.

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Аварія сталася на Сонячній Набережній. Водій Porsche 718 Cayman не справився з керуванням на мокрому асфальті, злетів із дороги та зніс бетонний стовп.

Збитий стовп упав на авто Фото: topgir.com.ua

У ДТП в Дніпрі ніхто не постраждав, хоча удар був сильним і в салоні Porsche Cayman спрацювали подушки безпеки. В авто пошкоджені ліві двері і заднє крило, а також передня частина, на яку впав стовп. Ремонт спорткара буде доволі недешевим.

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Конкретно це купе Porsche 718 Cayman третього покоління належить до рідкісної зарядженої версії GTS – про це свідчать дві вихлопні труби та дещо змінений дизайн передньої частини.

Porsche Cayman GTS пропонують у двох версіях – із 2,5-літровою 365-сильною турбочетвіркою та 4,0-літровою атмосферною шісткою потужністю 400 сил.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: topgir.com.ua

2,5-літровий спорткар Porsche Cayman GTS доступний із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом PDK. У першому випадку розгін до сотні займає 4,6 с, у другому – 4,1 с. Максимальна швидкість – 290 км/год.

Купе Porsche Cayman GTS 4.0 комплектують тільки механікою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 293 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві потрапив у ДТП потужний кросовер Lamborghini з рідкісним тюнінгом.

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