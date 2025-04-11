В Україні розбили в ДТП рідкісний спорткар Porsche (фото)
Спортивне купе Porsche Cayman влетіло в стовп у Дніпрі. Раритетний автомобіль пошкоджений і потребує серйозного ремонту.
Про ДТП в Дніпрі розповіли на сайті ТопЖир.
Аварія сталася на Сонячній Набережній. Водій Porsche 718 Cayman не справився з керуванням на мокрому асфальті, злетів із дороги та зніс бетонний стовп.
У ДТП в Дніпрі ніхто не постраждав, хоча удар був сильним і в салоні Porsche Cayman спрацювали подушки безпеки. В авто пошкоджені ліві двері і заднє крило, а також передня частина, на яку впав стовп. Ремонт спорткара буде доволі недешевим.Важливо
Конкретно це купе Porsche 718 Cayman третього покоління належить до рідкісної зарядженої версії GTS – про це свідчать дві вихлопні труби та дещо змінений дизайн передньої частини.
Porsche Cayman GTS пропонують у двох версіях – із 2,5-літровою 365-сильною турбочетвіркою та 4,0-літровою атмосферною шісткою потужністю 400 сил.
2,5-літровий спорткар Porsche Cayman GTS доступний із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом PDK. У першому випадку розгін до сотні займає 4,6 с, у другому – 4,1 с. Максимальна швидкість – 290 км/год.
Купе Porsche Cayman GTS 4.0 комплектують тільки механікою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 293 км/год.
Між іншим, нещодавно в Києві потрапив у ДТП потужний кросовер Lamborghini з рідкісним тюнінгом.
Також Фокус писав, що в столиці бачили рідкісний заряджений Porsche 80-х.