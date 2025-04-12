Як у страшному сні: у гонщика "Формули-1" на великій швидкості відірвалося кермо (відео)

Пілот "Формули-1" Фернандо Алонсо пережив моторошний інцидент – в його боліді просто на трасі відірвалося кермо. Дворазовий чемпіон світу дивом зміг уникнути аварії.

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Відео з камери на боліді Алонсо опублікували на офіційній сторінці "Формули-1" у соцмережі Х.

Інцидент стався під час другого практичного заїзду перед Гран-прі Бахрейну. В останньому повороті автодрому в Сахірі кермо на боліді Aston Martin Фернандо Алонсо вийшло з ладу.

Спочатку кермо відімкнулося – перестали працювати дисплей та підкермові важелі перемикання передач. А потім воно взагалі зірвалося з кермової колонки і залишилося в руках Фернандо Алонсо.

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На швидкості 120 км/год болід став некерованим і з’їхав із траси, проте дворазовий чемпіон "Формули-1" зміг повернути контроль над авто, вставити назад кермо та на невеликій швидкості добратися до боксів.

Ремонт Aston Martin тривав 35 хвилин і довелося майже повністю замінити кермову колонку. Як відомо, кермо в гоночних болідах знімається для полегшення посадки і висадки в тісний кокпіт, проте на авто Фернандо Алонсо воно не було зафіксоване.

Пізніше іспанський гонщик прокоментував ситуацію: "Кермо не було нормально закріплене на кермовій колонці і в один момент я вже не міг перемикати передачі, а дисплей на кермі відімкнувся. На зв'язок із командою я теж не міг вийти, і в останньому повороті кермо просто від'єдналося. У результаті ми зрозуміли, що певна проблема, ймовірно, була пов'язана з кермовою колонкою. Механіки швидко здійснили заміну кількох деталей, після чого все запрацювало. Загалом момент був небезпечний, але я вдячний усім, хто працює в боксах, за ремонт авто".

Раніше Фокус розповідав, що пілот "Формули-1" не має права керувати своїм суперкаром через юний вік і малий водійський стаж.

Також ми писали, що в Україну привезли ексклюзивний суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона, створений для Фернандо Алонсо.