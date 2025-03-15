Запас ходу до 790 км: новий Mercedes CLA став електромобілем (фото, відео)

Електромобіль Mercedes CLA 2025 запропонують у версіях потужністю 272 та 354 к. с. Запас ходу седана сягає 792 км.

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Представлено новий Mercedes-Benz CLA третього покоління. Модель вперше стала електрокаром і надійде в продаж із літа. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Дизайн Mercedes CLA 2025

Дебютував седан Mercedes CLA, проте в лінійці залишиться й універсал (його презентують пізніше). Авто зберігає витягнутий стрімкий силует попередника з аркоподібним дахом, а його аеродинамику поліпшили — коефіцієнт лобового опору знизили до 0,21.

Передня частина авто оформлена по-новому Фото: Mercedes-Benz

Боковини Mercedes CLA 2025 стали більш рельєфними, а передня частина повністю нова. Решітка радіатора, фари та ліхтарі прикрашені трипроменевими зірками Mercedes.

В основі моделі лежить абсолютно нова електрична платформа ММА. Седан дещо підріс у розмірах.

Седан зберіг характерний обтічний силует Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes-Benz CLA 2025:

довжина — 4722 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1468 мм;

колісна база — 2790 мм.

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Салон і комплектація Mercedes CLA 2025

В інтер'єрі на передній панелі встановили три дисплеї — 10,25-дюймовий віртуальний щиток приладів і два 14-дюймових тачскріни. У мультимедійну систему вбудовано ChatGPT, а за доплату пропонують проекцію на лобове скло.

На передній панелі встановили три дисплеї Фото: Mercedes-Benz

Об'єм багажника Mercedes CLA становить 405 л. Також є 71-літровий відсік спереду.

Базова комплектація Mercedes CLA 2025 включає панорамний дах, клімат-контроль і підігрів сидінь. За доплату доступні 850-ватна акустика Burmester, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху.

У мультимедійну систему вбудували ChatGPT Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA, характеристики

Наразі представили лише електромобіль Mercedes CLA, хоча очікується і 1,5-літрова бензинова версія. Електрокар запропонують у двох варіантах з енергоефективними моторами:

CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задній привід, 272 к. с. і 335 Н∙м, 6,6 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу до 792 км;

CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотори, повний привід, 354 к. с. і 515 Н∙м, 4,9 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу до 771 км.

800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 320 кВт. У такому режимі поповнити запас ходу на 325 км можна за 10 хвилин.

Між іншим, невдовзі в лінійці Mercedes-Benz з'явиться електричний кросовер GLC.

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