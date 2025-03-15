Запас ходу до 790 км: новий Mercedes CLA став електромобілем (фото, відео)
Електромобіль Mercedes CLA 2025 запропонують у версіях потужністю 272 та 354 к. с. Запас ходу седана сягає 792 км.
Представлено новий Mercedes-Benz CLA третього покоління. Модель вперше стала електрокаром і надійде в продаж із літа. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Дизайн Mercedes CLA 2025
Дебютував седан Mercedes CLA, проте в лінійці залишиться й універсал (його презентують пізніше). Авто зберігає витягнутий стрімкий силует попередника з аркоподібним дахом, а його аеродинамику поліпшили — коефіцієнт лобового опору знизили до 0,21.
Боковини Mercedes CLA 2025 стали більш рельєфними, а передня частина повністю нова. Решітка радіатора, фари та ліхтарі прикрашені трипроменевими зірками Mercedes.
В основі моделі лежить абсолютно нова електрична платформа ММА. Седан дещо підріс у розмірах.
Читати також
Мати оніміла від подиву, отримавши ДНК-тест своїх доньок-близнючок (фото)
Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я
Дорогий і швидко розряджається: якому смартфону люди віддають перевагу замість Samsung Galaxy S25
Жінка щасливо прожила 111 років: який продукт вона називає запорукою свого довголіття
Габарити Mercedes-Benz CLA 2025:
- довжина — 4722 мм;
- ширина — 1855 мм;
- висота — 1468 мм;
- колісна база — 2790 мм.
Салон і комплектація Mercedes CLA 2025
В інтер'єрі на передній панелі встановили три дисплеї — 10,25-дюймовий віртуальний щиток приладів і два 14-дюймових тачскріни. У мультимедійну систему вбудовано ChatGPT, а за доплату пропонують проекцію на лобове скло.
Об'єм багажника Mercedes CLA становить 405 л. Також є 71-літровий відсік спереду.
Базова комплектація Mercedes CLA 2025 включає панорамний дах, клімат-контроль і підігрів сидінь. За доплату доступні 850-ватна акустика Burmester, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху.
Новий Mercedes CLA, характеристики
Наразі представили лише електромобіль Mercedes CLA, хоча очікується і 1,5-літрова бензинова версія. Електрокар запропонують у двох варіантах з енергоефективними моторами:
- CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задній привід, 272 к. с. і 335 Н∙м, 6,6 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу до 792 км;
- CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотори, повний привід, 354 к. с. і 515 Н∙м, 4,9 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу до 771 км.
800-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 320 кВт. У такому режимі поповнити запас ходу на 325 км можна за 10 хвилин.
Між іншим, невдовзі в лінійці Mercedes-Benz з'явиться електричний кросовер GLC.
Також Фокус розповідав про молодшого брата "Гелендвагена".
Читати також