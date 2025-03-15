Запас хода до 790 км: новый Mercedes CLA стал электромобилем (фото, видео)

Электромобиль Mercedes CLA 2025 предложат в версиях мощностью 272 и 354 л. с. Запас хода седана достигает 792 км.

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Представлен новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения. Модель впервые стала электрокаром и поступит в продажу с лета. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes CLA 2025

Дебютировал седан Mercedes CLA, однако в линейке останется и универсал (его презентуют позже). Авто сохраняет вытянутый стремительный силуэт предшественника с аркообразной крышей, а его аэродинамику улучшили — коэффициент лобового сопротивления снизили до 0,21.

Передняя часть авто оформлена по-новому Фото: Mercedes-Benz

Боковины Mercedes CLA 2025 стали более рельефными, а передняя часть полностью новая. Решетка радиатора, фары и фонари украшены трехлучевыми звездами Mercedes.

В основе модели лежит совершенно новая электрическая платформа ММА. Седан несколько подрос в размерах.

Седан сохранил характерный обтекаемый силуэт Фото: Mercedes-Benz

Габариты Mercedes-Benz CLA 2025:

длина — 4722 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1468 мм;

колесная база — 2790 мм.

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Салон и комплектация Mercedes CLA 2025 Mercedes CLA 2025

В интерьере на передней панели установили три дисплея — 10,25-дюймовый виртуальный щиток приборов и два 14-дюймовых тачскрина. В мультимедийную систему встроена ChatGPT, а за доплату предлагается проекция на лобовое стекло.

На передней панели установили три дисплея Фото: Mercedes-Benz

Объем багажника Mercedes CLA составляет 405 л. Также есть 71-литровый отсек спереди.

Базовая комплектация Mercedes CLA 2025 включает панорамную крышу, климат-контроль и подогрев сидений. За доплату доступны 850-ваттная акустика Burmester, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

В мультимедийную систему встроили ChatGPT Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes CLA, характеристики

Пока представили только электромобиль Mercedes CLA, хотя ожидается и 1,5-литровая бензиновая версия. Электрокар предложат в двух вариантах с энергоэффективными моторами:

CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задний привод, 272 л.с. и 335 Н∙м, 6,6 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода до 792 км;

CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотора, полный привод, 354 л.с. и 515 Н∙м, 4,9 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода до 771 км.

800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 320 кВт. В таком режиме пополнить запас хода на 325 км можно за 10 минут.

Между прочим, вскоре в линейке Mercedes-Benz появится электрический кроссовер GLC.

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