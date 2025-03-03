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Авто

Нового конкурента Tesla Model Y от Mercedes впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: autoevolution.com | Новый Mercedes GLC EV тестируют в Швеции

Электрокроссовер Mercedes GLC EV будет выпускаться параллельно с бензиновым тезкой. Запас хода автомобиля достигнет 650 км.

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В Швеции заметили новый Mercedes GLC EV Mercedes GLC EV. Электрический кроссовер проходит тесты за полярным кругом, а его дебют запланирован на 2026 год. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Mercedes GLC EV, электромобиль Mercedes, кроссовер Mercedes, кроссовер Mercedes Fullscreen
Авто отличается стремительным дизайном
Фото: autoevolution.com

Электромобиль Mercedes GLC EV — преемник модели EQC. Кроссовер бросит вызов Tesla Model Y и Audi Q6 e-tron.

Тестовый кроссовер Mercedes GLC EV оклеили оригинальной камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна можно разглядеть. Авто отличается стремительным силуэтом, а его передняя часть будет имитировать фирменную решетку радиатора Mercedes-Benz. Также видны продолговатые фары, расширенные задние крылья и выдвижные дверные ручки.

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Стоит отметить, что электрокроссовер не имеет ничего общего с бензиновым тезкой Mercedes GLC. Это совершенно иная модель на новой электрической платформе MB.EA.

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Запас хода электрокроссовера достигнет 650 км
Фото: autoevolution.com

Ожидается, что запас хода Mercedes GLC EV достигнет не менее 650 км. 800-вольтовая архитектура позволит сверхбыструю зарядку мощностью 320 кВт: в таком режиме пополнить заряд батареи на 80% можно будет за 18 минут.

Ранее появились подробности о младшем брате "Гелендвагена". Внедорожник будут выпускать в электрифицированных версиях.

Также Фокус писал об инновационной батарее Mercedes, которая увеличит запас хода электрокаров до 1000 км.