Море карбона и 1000 сил: представлен самый мощный и быстрый "Гелендваген" (фото)

Новый Mercedes G-Class Mansory оснащен 1000-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до сотни за 3 секунды. На кузове и в салоне появилось немало карбоновых деталей.

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Mercedes G-Class получил новую сверхмощную версию. Ее разработали в ателье Mansory, которое давно уже выполняет тюнинг "Гелендвагена". Фотографии внедорожника опубликовали на его странице в Instagram.

Внедорожник получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Mansory

Проект назвали Mansory Gronos EVO S Final Edition, а в его основе лежит заряженный Mercedes-AMG G63. После доработки мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 585 до 1000 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1250 Н∙м. Это значительно больше, чем у Brabus 800, которого недавно заметили в Киеве.

На крыше и в переднем бампере установили дополнительную оптику Фото: Mansory

Точные характеристики Mercedes G-Class еще не обнародовали, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с, а максимальная скорость превышает 250 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый "Гелендваген" в истории. Средний расход топлива составляет 15,8 л/100 км.

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Для Mansory Gronos EVO S Final Edition разработали новые обвес и спойлер с улучшенной аэродинамикой. Также тюнинг "Гелендвагена" включает новый капот, расширенные боковины, дополнительную оптику и 24-дюймовые диски.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: Mansory

Салон Mercedes-AMG G63 украсили дорогой кожей и карбоном. Подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce.

Между прочим, вскоре "Гелендваген" получит младшего брата. Новый внедорожник будет предлагаться исключительно в электрифицированных версиях.

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