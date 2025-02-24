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Авто

Более 900 сил и максималка 350 км/ч: презентован самый быстрый кроссовер Porsche (фото)

Porsche Cayenne Magnum, Porsche Cayenne, тюнинг Porsche Cayenne, TechArt Magnum
Porsche Cayenne Magnum создали в ателье TechArt

Новый Porsche Cayenne Magnum дебютировал в 930-сильном исполнении. Спортивный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 350 км/ч.

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Porsche Cayenne Magnum возвращается на рынок. Знаменитый заряженный внедорожник представили в Дубае. Об этом сообщается на сайте ателье TechArt.

TechArt Magnum, Porsche Cayenne, тюнинг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen
Кроссовер получил карбоновые обвес, спойлер и диски

Именно эта немецкая компания выполняет яркий тюнинг Porsche Cayenne и является автором проекта Magnum. Впервые такой кроссовер появился еще в 2003 году.

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За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. Мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 660 до 930 л. с., а пиковый крутящий момент — с 850 до 1100 Н∙м.

Porsche TechArt Magnum, Porsche Cayenne, тюнинг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen

Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость выросла до 350 км/ч. Это самый быстрый кроссовер Porsche. Позже появятся версии на 564 и 800 л. с., причем их можно будет заказать на базе стандартного Cayenne.

Салон Porsche Cayenne Magnum, Porsche Cayenne, тюнинг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen
Салон украсили дорогой кожей

Отличить новый Porsche Cayenne TechArt Magnum можно по более агрессивной передней части, а также карбоновым обвесу, капоту и диффузору. Его крылья расширены, а 23-дюймовые колесные диски изготовлены из углеволокна.

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Кроссовер будут предлагать в версиях мощностью до 930 сил

Салон Porsche Cayenne отделали дорогой кожей, причем доступны оригинальные варианты расцветки. Все 25 выпущенных TechArt Magnum будут персонализированы — тюнеры готовы выполнить самые экстравагантные пожелания клиентов.

Кстати, недавно Jeep Wrangler превратили в экстремальный 575-сильный пикап-спорткар.

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