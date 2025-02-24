Более 900 сил и максималка 350 км/ч: презентован самый быстрый кроссовер Porsche (фото)

Новый Porsche Cayenne Magnum дебютировал в 930-сильном исполнении. Спортивный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 350 км/ч.

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Porsche Cayenne Magnum возвращается на рынок. Знаменитый заряженный внедорожник представили в Дубае. Об этом сообщается на сайте ателье TechArt.

Кроссовер получил карбоновые обвес, спойлер и диски

Именно эта немецкая компания выполняет яркий тюнинг Porsche Cayenne и является автором проекта Magnum. Впервые такой кроссовер появился еще в 2003 году.

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За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. Мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 660 до 930 л. с., а пиковый крутящий момент — с 850 до 1100 Н∙м.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость выросла до 350 км/ч. Это самый быстрый кроссовер Porsche. Позже появятся версии на 564 и 800 л. с., причем их можно будет заказать на базе стандартного Cayenne.

Салон украсили дорогой кожей

Отличить новый Porsche Cayenne TechArt Magnum можно по более агрессивной передней части, а также карбоновым обвесу, капоту и диффузору. Его крылья расширены, а 23-дюймовые колесные диски изготовлены из углеволокна.

Кроссовер будут предлагать в версиях мощностью до 930 сил

Салон Porsche Cayenne отделали дорогой кожей, причем доступны оригинальные варианты расцветки. Все 25 выпущенных TechArt Magnum будут персонализированы — тюнеры готовы выполнить самые экстравагантные пожелания клиентов.

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