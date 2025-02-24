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Авто

Понад 900 сил і максималка 350 км/год: презентовано найшвидший кросовер Porsche (фото)

Porsche Cayenne Magnum, Porsche Cayenne, тюнінг Porsche Cayenne, TechArt Magnum
Porsche Cayenne Magnum створили в ательє TechArt

Новий Porsche Cayenne Magnum дебютував у 930-сильному виконанні. Спортивний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і розвинути 350 км/год.

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Porsche Cayenne Magnum повертається на ринок. Знаменитий заряджений позашляховик представили в Дубаї. Про це повідомляється на сайті ательє TechArt.

TechArt Magnum, Porsche Cayenne, тюнінг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen
Кросовер отримав карбонові обвіс, спойлер та диски

Саме ця німецька компанія виконує яскравий тюнінг Porsche Cayenne та є автором проєкту Magnum. Уперше такий кросовер з’явився ще в 2003 році.

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Їх випустили лише два: унікальний 600-сильний Porsche 90-х кинули просто на вулиці (фото)

За основу взяли кросовер Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. Потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 660 до 930 к. с., а піковий крутний момент – із 850 до 1100 Н∙м.

Porsche TechArt Magnum, Porsche Cayenne, тюнінг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen

Розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість зросла до 350 км/год. Це найшвидший кросовер Porsche. Пізніше з'являться версії на 564 і 800 к. с., причому їх можна буде замовити на базі стандартного Cayenne.

Салон Porsche Cayenne Magnum, Porsche Cayenne, тюнінг Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Magnum, TechArt Magnum Fullscreen
Салон оздобили дорогою шкірою

Відрізнити новий Porsche Cayenne TechArt Magnum можна за агресивнішою передньою частиною, а також карбоновими обвісом, капотом та дифузором. Його крила розширені, а 23-дюймові колісні диски виготовлені з вуглеволокна.

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Кросовер пропонуватимуть у версіях потужністю до 930 сил

Салон Porsche Cayenne оздобили дорогою шкірою, причому доступні оригінальні варіанти забарвлення. Усі 25 випущених TechArt Magnum будуть персоналізовані – тюнери готові виконати найекстравагантніші побажання клієнтів.

До речі, нещодавно Jeep Wrangler перетворили на екстремальний 575-сильний пікап-спорткар.

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