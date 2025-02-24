Понад 900 сил і максималка 350 км/год: презентовано найшвидший кросовер Porsche (фото)

Новий Porsche Cayenne Magnum дебютував у 930-сильному виконанні. Спортивний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і розвинути 350 км/год.

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Porsche Cayenne Magnum повертається на ринок. Знаменитий заряджений позашляховик представили в Дубаї. Про це повідомляється на сайті ательє TechArt.

Кросовер отримав карбонові обвіс, спойлер та диски

Саме ця німецька компанія виконує яскравий тюнінг Porsche Cayenne та є автором проєкту Magnum. Уперше такий кросовер з’явився ще в 2003 році.

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За основу взяли кросовер Porsche Cayenne Coupe Turbo GT. Потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 660 до 930 к. с., а піковий крутний момент – із 850 до 1100 Н∙м.

Розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість зросла до 350 км/год. Це найшвидший кросовер Porsche. Пізніше з'являться версії на 564 і 800 к. с., причому їх можна буде замовити на базі стандартного Cayenne.

Салон оздобили дорогою шкірою

Відрізнити новий Porsche Cayenne TechArt Magnum можна за агресивнішою передньою частиною, а також карбоновими обвісом, капотом та дифузором. Його крила розширені, а 23-дюймові колісні диски виготовлені з вуглеволокна.

Кросовер пропонуватимуть у версіях потужністю до 930 сил

Салон Porsche Cayenne оздобили дорогою шкірою, причому доступні оригінальні варіанти забарвлення. Усі 25 випущених TechArt Magnum будуть персоналізовані – тюнери готові виконати найекстравагантніші побажання клієнтів.

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