Марк Цукерберг замовив для дружини унікальний мінівен Porsche на 660 сил (фото, відео)

Кросовер Porsche Cayenne Coupe GT Прісцилли Чан подовжили та оснастили зсувними дверима з електроприводом. У салоні мінівена-лімузина встановили три ряди сидінь.

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Засновник Facebook Марк Цукерберг зробив оригінальний подарунок дружині Прісциллі Чан. Спеціально для неї створили унікальний лімузин Porsche Cayenne. Про це мільярдер написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Прісцилла Чан хотіла сімейний мінівен. За допомогою Марк Цукерберг звернувся до знаменитого каліфорнійського ательє West Coast Customs, яке прославилося у шоу "Тачка на прокачку".

Тюнери розробили проєкт подовженого Porsche Cayenne, причому використали купеподібний кросовер у топовій зарядженій версії GT із 4,0-літровим V8 твін-турбо на 660 сил.

Porsche Cayenne перетворили на мінівен-лімузин Фото: Mark Zuckerberg/Facebook

Кросовер Porsche Cayenne подовжили і встановили зсувні задні двері з електроприводом, як у мінівенах. У салоні тепер три ряди крісел, причому на першому та другому рядах встановлені спортивні сидіння.

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Крім того, у West Coast Customs виконали тюнінг Porsche 911 GT3 Touring Марка Цукерберга. Спорткар оснастили механічною КПП.

Porsche 911 Марка Цукерберга також доопрацювали Фото: Mark Zuckerberg/Facebook

Варто відзначили, що Марк Цукерберг має цікаву колекцію авто. Зокрема, він володіє суперкаром Pagani Huayra за $1,4 мільйона. Утім, тривалий час він використовував у якості щоденних авто скромні Honda Fit та Volkswagen Golf GTI. Зараз на зміну їм прийшов заряджений седан Cadillac CT5-V Blackwing.

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