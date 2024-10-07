Марк Цукерберг замовив для дружини унікальний мінівен Porsche на 660 сил (фото, відео)
Кросовер Porsche Cayenne Coupe GT Прісцилли Чан подовжили та оснастили зсувними дверима з електроприводом. У салоні мінівена-лімузина встановили три ряди сидінь.
Засновник Facebook Марк Цукерберг зробив оригінальний подарунок дружині Прісциллі Чан. Спеціально для неї створили унікальний лімузин Porsche Cayenne. Про це мільярдер написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Прісцилла Чан хотіла сімейний мінівен. За допомогою Марк Цукерберг звернувся до знаменитого каліфорнійського ательє West Coast Customs, яке прославилося у шоу "Тачка на прокачку".
Тюнери розробили проєкт подовженого Porsche Cayenne, причому використали купеподібний кросовер у топовій зарядженій версії GT із 4,0-літровим V8 твін-турбо на 660 сил.
Кросовер Porsche Cayenne подовжили і встановили зсувні задні двері з електроприводом, як у мінівенах. У салоні тепер три ряди крісел, причому на першому та другому рядах встановлені спортивні сидіння.
Крім того, у West Coast Customs виконали тюнінг Porsche 911 GT3 Touring Марка Цукерберга. Спорткар оснастили механічною КПП.
Варто відзначили, що Марк Цукерберг має цікаву колекцію авто. Зокрема, він володіє суперкаром Pagani Huayra за $1,4 мільйона. Утім, тривалий час він використовував у якості щоденних авто скромні Honda Fit та Volkswagen Golf GTI. Зараз на зміну їм прийшов заряджений седан Cadillac CT5-V Blackwing.
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