Справжній унікум: на продаж виставили шестиколісний пікап Porsche (відео)

Шестиколісний Porsche 944 створювали упродовж 26 років. Спортивне авто подовжили та встановили ззаду вантажну платформу, а його дах зробили знімним.

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Спорткар Porsche 944 1987 року став основою для цікавого проєкту. Його перетворили на шестиколісний пікап. Про це повідомляє американське видання Road and Track.

Спорткар подовжили і додали третю вісь

Незвичний тюнінг Porsche 944 виконували у німецькому місці Карлсбад. Автомобіль повільно доопрацьовували упродовж 26 років – із 1995 по 2021 рік. Роботи над ним зайняли 2500 годин.

Ззаду з'явилася вантажна платформа

Спорткар Porsche 944 S суттєво подовжили та додали третю вісь. Ззаду з’явилася велика вантажна платформа з алюмінію, оздоблена деревом. Також у кузові встановили бокс, куди ховаються знімні панелі даху.

Крім того, авто оснастили фарами від Porsche 924 Carrera GT та 17-дюймовими дисками BBS від Porsche 911 Turbo 90-х років. Ззаду встановили фаркоп та знімний борт кузова.

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Під капотом встановлено 3,0-літрову 240-сильну четвірку від Porsche 968, яка працює з 5-ступінчастою механічною КПП. Мости запозичені в Audi 200 Turbo.

Тепер пікап Porsche 944 виставили на продаж. Унікальний автомобіль оцінили в 99 990 євро.

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