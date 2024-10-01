Настоящий уникум: на продажу выставили шестиколесный пикап Porsche (видео)

Шестиколесный Porsche 944 создавали в течение 26 лет. Спортивное авто удлинили и установили сзади грузовую платформу, а его крышу сделали съемной.

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Спорткар Porsche 944 1987 года стал основой для интересного проекта. Его превратили в шестиколесный пикап. Об этом сообщает американское издание Road and Track.

Спорткар удлинили и добавили третью ось

Необычный тюнинг Porsche 944 выполняли в немецком месте Карлсбад. Автомобиль медленно дорабатывали на протяжении 26 лет — с 1995 по 2021 год. Работы над ним заняли 2500 часов.

Сзади появилась грузовая платформа

Спорткар Porsche 944 S существенно удлинили и добавили третью ось. Сзади появилась большая грузовая платформа из алюминия, отделанная деревом. Также в кузове установили бокс, куда прячутся съемные панели крыши.

Кроме того, авто оснастили фарами от Porsche 924 Carrera GT и 17-дюймовыми дисками BBS от Porsche 911 Turbo 90-х годов. Сзади установили фаркоп и съемный борт кузова.

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Под капотом установлена 3,0-литровая 240-сильная четверка от Porsche 968, которая работает с 5-ступенчатой механической КПП. Мосты позаимствованы у Audi 200 Turbo.

Теперь пикап Porsche 944 выставили на продажу. Уникальный автомобиль оценили в 99 990 евро.

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