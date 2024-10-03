Брутальний дизайн і 900 сил: представлено найпотужніший кросовер BMW (фото)

Новий BMW XM від Manhart отримав карбоновий обвіс та 24-дюймові диски з низькопрофільною гумою. Віддачу гібридної установки кросовера збільшили до 900 сил.

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Кросовер BMW XM отримав потужну заряджену версію. Її створили в німецькому ательє Manhart Performance, яке часто виконує тюнінг BMW. Про автомобіль розповіли на його сайті.

Mahnart MHXM 900 створено на базі топового лімітованого BMW XM Label Red із 748-сильною гібридною установкою з 4,4-літровим V8 твін-турбо і електромотором.

Ззаду встановили два карбонових спойлери Фото: Manhart

Для тих, кому цього мало, віддачу збільшують до 900 к. с. і 1200 Н∙м, тобто це найпотужніший кросовер BMW. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 4 с.

Крім того, з’явився гучний спортивний вихлоп від Akrapovic. У підвісці BMW XM встановили вкорочені пружини від H&R, а кліренс кросовера занизили.

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Відрізнити новий BMW XM від Mahnart можна за карбоновими обвісом і спойлерами (ззаду їх два), а також за 24-дюймовими колісними дисками із низькопрофільними шинами розміром 295/30 ZR24 спереду та 355/25 ZR24 ззаду.

У салоні стало більше карбону Фото: Manhart

Більше карбону стало і в оздобленні салону кросовера. Крім того, для Mahnart MHXM 900 пропонуються цікаві варіанти матового забарвлення.

До речі, нещодавно в Україну привезли новий BMW M5 2024, який має таку ж гібридну установку.

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