Море карбону і 1000 сил: представлено найпотужніший та найшвидший "Гелендваген" (фото)

Новий Mercedes G-Class Mansory оснащений 1000-сильним V8 твін-турбо і здатен розігнатися до сотні за 3 секунди. На кузові та в салоні з'явилося чимало карбонових деталей.

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Mercedes G-Class отримав нову надпотужну версію. Її розробили в ательє Mansory, яке давно вже виконує тюнінг "Гелендвагена". Світлини позашляховика опублікували на його сторінці в Instagram.

Позашляховик отримав карбонові обвіс і спойлер Фото: Mansory

Проєкт назвали Mansory Gronos EVO S Final Edition, а в його основі лежить заряджений Mercedes-AMG G63. Після доопрацювання потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла із 585 до 1000 к. с., а піковий крутний момент виріс із 850 до 1250 Н∙м. Це значно більше, аніж у Brabus 800, якого нещодавно помітили в Києві.

На даху і в передньому бампері встановили додаткову оптику Фото: Mansory

Точні характеристики Mercedes G-Class ще не оприлюднили, але відомо, що розгін до 100 км/год займає приблизно 3 с, а максимальна швидкість перевищує 250 км/год. Це найпотужніший і найшвидший "Гелендваген" в історії. Середня витрата пального становить 15,8 л/100 км.

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Для Mansory Gronos EVO S Final Edition розробили нові обвіс і спойлер із покращеною аеродинамікою. Також тюнінг "Гелендвагена" включає новий капот, розширені боковини, додаткову оптику і 24-дюймові диски.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Салон Mercedes-AMG G63 оздобили дорогою шкірою та карбоном. Підсвічування стелі імітує зоряне небо – як у Rolls-Royce.

Між іншим, невдовзі "Гелендваген" отримає молодшого брата. Новий позашляховик пропонуватимуть виключно в електрифікованих версіях.

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