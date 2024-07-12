Розкішний всюдихід: представлено незвичний 850-сильний "Гелендваген" для бездоріжжя (фото)
Mercedes-AMG G63 4x4² від Mansory отримав карбоновий обвіс, двері в стилі Rolls-Royce та розкішний салон. Потужність його V8 твін-турбо збільшили до 850 сил.
Mercedes-Benz G-Class отримав розкішну версію для важкого бездоріжжя. Створили її в німецькому ательє Mansory, яке часто виконує екстремальний тюнінг "Гелендвагена". Фото і подробиці авто з’явилися на його сторінці в Instagram.
За основу взяли брутальний Mercedes-AMG G63 4x4². Він отримав нові карбонові бампери, капот та решітку радіатора. На даху встановили додаткову оптику і спойлер. Також з’явилися висувні підніжки і 22-дюймові диски FD.15.
Але найцікавіша деталь Mercedes G-Class Mansory – його задні двері. Вони відкриваються проти руху, як у Rolls-Royce.
Салон Mercedes-AMG G63 4x4² оздобили замшею та карбоном, які розбавлені яскраво-помаранчевими вставками. Кнопку запуску двигуна перенесли на стелю.
Тюнінг "Гелендвагена" підвищив віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо до 850 к. с. і 1000 Н∙м. Середня витрата пального становить 13,6 л/100 км.
Звісно, Mercedes-AMG G63 4x4² зберіг позашляхові шини та фірмові портальні мости. Кліренс позашляховика становить 350 мм. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
До речі, недавно в Києві бачили потужний кросовер Lamborghini в тюнінгу від Mansory.
Також Фокус розповідав, що Mansory створили найшвидший Mercedes-Benz S-Class.