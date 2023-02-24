Золото в салоні та 900 сил: Гелендваген перетворили на екстравагантний спорткар (відео)
Фахівці Mansory перетворили Mercedes G-Class на 900-сильне позашляхове купе. Двері авто відкриваються проти руху, а салон оздоблений шкірою, карбоном та золотом.
Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило черговий авангардний проект на базі Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик Mansory Gronos Coupe Evo С випустять тиражем у 8 екземплярів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
У Mansory постійно виконують тюнінг Гелендвагена, але цього разу доопрацювання виявилися серйознішими, ніж зазвичай. Над проектом працювали півтора роки.
Новий Mercedes G-Class втратив задні двері, а передні – тепер відкриваються проти руху. Вийшло позашляхове купе. Нагадаємо, що дводверний Гелендваген серійно не випускають із 2013 року.
Крім того, позашляховик отримав традиційні карбонові обвіси, грати радіатора, капот з повітрозабірником та спойлер на даху. Перший екземпляр авто також відрізняється нестандартним кольором Fludium Paint Chrome Atmosphere та 24-дюймовими дисками FD.15.
Салон Mercedes G-Class став чотиримісним – ззаду з'явилися два окремі крісла з електроприводом. В обробці цього автомобіля використані дорога перфорована шкіра, карбон і навіть позолота, хоча за бажанням замовників внутрішнє оздоблення може бути й іншим.Важливо
Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 585 до 900 к. с., а обертальний момент виріс до 1200 Н∙м. Для розгону до 100 км/год Mansory Gronos Coupe Evo С необхідно менше 4 с.
Раніше Фокус повідомляв, що Гелендваген отримав потужну екстремальну версію для тяжкого бездоріжжя.
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