Золото в салоне и 900 сил: Гелендваген превратили в экстравагантный спорткар (видео)

Специалисты Mansory превратили Mercedes G-Class в 900-сильное внедорожное купе. Двери авто открываются против движения, а салон отделан кожей, карбоном и золотом.

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило очередной авангардный проект на базе Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник Mansory Gronos Coupe Evo С выпустят тиражом в 8 экземпляров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

[ + – ] Внедорожник оснащен 900-сильным V8 Фото: Mansory

В Mansory постоянно выполняют тюнинг Гелендвагена, но на этот раз доработки оказались более серьезными, чем обычно. Над проектом работали полтора года.

[ + – ] От задних дверей Гелендвагена отказались Фото: Mansory

Новый Mercedes G-Class лишился задних дверей, а передние – теперь открываются против движения. Получилось внедорожное купе. Напомним, что двухдверный Гелендваген серийно не выпускают с 2013 года.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, карбон и позолота Фото: Mansory

Кроме того, внедорожник получил традиционные карбоновые обвес, решетку радиатора, капот с воздухозаборником и спойлер на крыше. Первый экземпляр авто также отличается нестандартным цветом Fludium Paint Chrome Atmosphere и 24-дюймовыми дисками FD.15.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class стал четырехместным – сзади появились два отдельных кресла с электроприводом. В отделке конкретно этого авто использованы дорогая перфорированная кожа, карбон и даже позолота, хотя по желанию заказчиков внутренне убранство может быть и другим.

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Старый Гелендваген превратили в оригинальный внедорожный грузовик (фото)

Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 585 до 900 л. с., а крутящий момент вырос до 1200 Н∙м. Для разгона до 100 км/ч Mansory Gronos Coupe Evo С необходимо менее 4 с.

Ранее Фокус сообщал, что Гелендваген получил мощную экстремальную версию для тяжелого бездорожья.

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