Старый Гелендваген превратили в оригинальный внедорожный грузовик (фото)

Внедорожник можно использовать для перевозки грузов или переоборудовать в удобный кемпер для путешествий. Владелец отметил, что автомобиль отлично работает и имеет хорошее состояние.

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В Германии на продажу выставили уникальный Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD 1995 года выпуска. Из автомобиля сделали грузовик. Подробности рассказали в объявлении на eBay.

Владелец сперва разобрал внедорожник до рамы, а затем усилил крепления рессор, амортизаторы и опоры двигателя. В задней части авто разместился сварной надрамник из оцинкованной стали Hardox, на который установили грузовую платформу.

[ + – ] Грузовая платформа может использоваться для перевозки различного груза Фото: ebay.com

Автомобиль сертифицировали как шасси с кабиной. Снаряженная масса составляет 1920 кг, а полная — 3050 кг. Колесная база авто равняется 2850 мм.

Владелец рассказал, что автомобиль можно переоборудовать под дом на колесах. Его подвеска способна выдерживать повышенные нагрузки.

[ + – ] Интерьер выполнен из кожи и имеет деревянные вставки Фото: ebay.com

Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD оснащается 3,4-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с. и 330 Нм крутящего момента. В объявлении сказано, что автомобиль работает исправно.

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Владелец запросил за внедорожник 44 480 долларов. Пробег авто остается неизвестным.

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