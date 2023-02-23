Старый Гелендваген превратили в оригинальный внедорожный грузовик (фото)
Внедорожник можно использовать для перевозки грузов или переоборудовать в удобный кемпер для путешествий. Владелец отметил, что автомобиль отлично работает и имеет хорошее состояние.
В Германии на продажу выставили уникальный Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD 1995 года выпуска. Из автомобиля сделали грузовик. Подробности рассказали в объявлении на eBay.
Владелец сперва разобрал внедорожник до рамы, а затем усилил крепления рессор, амортизаторы и опоры двигателя. В задней части авто разместился сварной надрамник из оцинкованной стали Hardox, на который установили грузовую платформу.
Автомобиль сертифицировали как шасси с кабиной. Снаряженная масса составляет 1920 кг, а полная — 3050 кг. Колесная база авто равняется 2850 мм.
Владелец рассказал, что автомобиль можно переоборудовать под дом на колесах. Его подвеска способна выдерживать повышенные нагрузки.
Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD оснащается 3,4-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с. и 330 Нм крутящего момента. В объявлении сказано, что автомобиль работает исправно.Важно
Владелец запросил за внедорожник 44 480 долларов. Пробег авто остается неизвестным.
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