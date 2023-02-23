Старий Ґелендваґен перетворили на оригінальну позашляхову вантажівку (фото)

Позашляховик можна використовувати для перевезення вантажів або переобладнати на зручний кемпер для подорожей. Власник зазначив, що автомобіль чудово працює і має добрий стан.

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У Німеччині виставили на продаж унікальний Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD 1995 року випуску. З автомобіля зробили вантажівку. Подробиці розповіли в оголошенні на eBay.

Власник спершу розібрав позашляховик до рами, а потім посилив кріплення ресор, амортизатори та опори двигуна. У задній частині авто розмістився зварний надрамник із оцинкованої сталі Hardox, на який встановили вантажну платформу.

[ + – ] Вантажна платформа може використовуватись для перевезення різного вантаж Фото: ebay.com

Автомобіль сертифікували як шасі із кабіною. Споряджена маса становить 1920 кг, а повна — 3050 кг. Колісна база авто дорівнює 2850 мм.

Власник розповів, що автомобіль можна переобладнати під будинок на колесах. Його підвіска здатна витримувати підвищені навантаження.

[ + – ] Інтер'єр виконаний зі шкіри та має дерев'яні вставки. Фото: ebay.com

Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD оснащується 3,4-літровим шестициліндровим бензиновим двигуном потужністю 136 к.с. і 330 Нм крутного моменту. В оголошенні йдеться, що автомобіль працює справно.

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Власник запросив за позашляховик 44 480 доларів. Пробіг авто залишається невідомим.

Раніше Фокус писав, що ательє Pit26 Motorsport представило нестандартний пікап на базі Mercedes G-Class.