Старий Ґелендваґен перетворили на оригінальну позашляхову вантажівку (фото)
Позашляховик можна використовувати для перевезення вантажів або переобладнати на зручний кемпер для подорожей. Власник зазначив, що автомобіль чудово працює і має добрий стан.
У Німеччині виставили на продаж унікальний Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD 1995 року випуску. З автомобіля зробили вантажівку. Подробиці розповіли в оголошенні на eBay.
Власник спершу розібрав позашляховик до рами, а потім посилив кріплення ресор, амортизатори та опори двигуна. У задній частині авто розмістився зварний надрамник із оцинкованої сталі Hardox, на який встановили вантажну платформу.
Автомобіль сертифікували як шасі із кабіною. Споряджена маса становить 1920 кг, а повна — 3050 кг. Колісна база авто дорівнює 2850 мм.
Власник розповів, що автомобіль можна переобладнати під будинок на колесах. Його підвіска здатна витримувати підвищені навантаження.
Mercedes-Benz Gelandewagen 350TD оснащується 3,4-літровим шестициліндровим бензиновим двигуном потужністю 136 к.с. і 330 Нм крутного моменту. В оголошенні йдеться, що автомобіль працює справно.Важливо
Власник запросив за позашляховик 44 480 доларів. Пробіг авто залишається невідомим.
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