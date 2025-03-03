Нового конкурента Tesla Model Y від Mercedes уперше помітили на дорогах (фото)

Електрокросовер Mercedes GLC EV випускатиметься паралельно з бензиновим тезкою. Запас ходу автомобіля сягне 650 км.

Related video

У Швеції помітили новий Mercedes GLC EV. Електричний кросовер проходить тести за полярним колом, а його дебют запланований на 2026 рік. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: autoevolution.com

Електромобіль Mercedes GLC EV – наступник моделі EQC. Кросовер кине виклик Tesla Model Y та Audi Q6 e-tron.

Тестовий кросовер Mercedes GLC EV обклеїли оригінальною камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну можна розгледіти. Авто вирізняється стрімким силуетом, а його передня частина імітуватиме фірмову решітку радіатора Mercedes-Benz. Також видно продовгуваті фар, розширені задні крила і висувні дверні ручки.

Важливо

Море карбону і 1000 сил: представлено найпотужніший та найшвидший "Гелендваген" (фото)

Варто відзначити, що електрокросовер не має нічого спільного із бензиновим тезкою Mercedes GLC. Це абсолютно інакша модель на новій електричній платформі MB.EA.

Запас ходу електрокросовера сягне 650 км Фото: autoevolution.com

Очікується, що запас ходу Mercedes GLC EV сягне щонайменше 650 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю 320 кВт: у такому режимі поповнити заряд батареї на 80% можна буде за 18 хвилин.

Раніше з'явилися подробиці про молодшого брата "Гелендвагена". Позашляховик випускатимуть у електрифікованих версіях.

Також Фокус писав про інноваційну батарею Mercedes, яка збільшить запас ходу електрокарів до 1000 км.