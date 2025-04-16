Кардинально изменился: представлен новый Subaru Outback 2026 (фото)
Главной новинкой автошоу в Нью-Йорке стал Subaru Outback седьмого поколения. Модель сменила формат — теперь это не внедорожный универсал, а полноценный семейный кроссовер.
О новом Subaru Outback 2026, который начнут продавать в конце года, рассказали на сайте японского автопроизводителя.
Дизайн Subaru Outback 2026 года
Кроссовер Subaru Outback в корне изменился внешне: его дизайн стал рубленым и более "внедорожным" и внешне авто больше напоминает младшего брата Forester. У него высокий капот, атлетичные расширенные крылья и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с двухуровневыми фарами.
Более брутально выглядит вариант повышенной проходимости Subaru Outback Wilderness с массивными бамперами, выраженным пластиковым обвесом и 17-дюймовыми внедорожными шинами. Его клиренс увеличен с 220 до 240 мм.
Салон Subaru Outback 2026
Поскольку новый Subaru Outback длиннее и сразу на 50 мм выше, то он стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 979 л (при загрузке под потолок). Также улучшили отделку и шумоизоляцию интерьера.
К тому же, салон Subaru Outback стал более современным. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и новую мультимедийную систему с 12,1-дюймовым тачскрином. Комплекс безопасности EyeSight дополнили технологией полуавтономного движения, которая позволяет не держать руки на руле на скорости до 137 км/ч.Важно
Новый Subaru Outback, характеристики
Кроссовер Subaru Outback сохранил оппозитные четырехцилиндровые двигатели предшественника. Атмосферный 2,5-литровый мотор развивает 180 л. с., а 2,4-литровая турбочетверка — 260 л. с.
Все Subaru Outback 2026 оснащены вариатором Lineartronic CVT и фирменным симметричным полным приводом. Вариант Wilderness также получил улучшенный внедорожный режим X-Mode.
Кстати, на автошоу в Нью-Йорке дебютировали и новые электрокроссоверы Subaru.
Также Фокус рассказывал, что в Украине презентовали экономичный кроссовер MG.