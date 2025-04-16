Кардинально изменился: представлен новый Subaru Outback 2026 (фото)

Главной новинкой автошоу в Нью-Йорке стал Subaru Outback седьмого поколения. Модель сменила формат — теперь это не внедорожный универсал, а полноценный семейный кроссовер.

Related video

О новом Subaru Outback 2026, который начнут продавать в конце года, рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Subaru Outback превратился в кроссовер Фото: Subaru

Дизайн Subaru Outback 2026 года

Кроссовер Subaru Outback в корне изменился внешне: его дизайн стал рубленым и более "внедорожным" и внешне авто больше напоминает младшего брата Forester. У него высокий капот, атлетичные расширенные крылья и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с двухуровневыми фарами.

Дизайн авто стал более брутальным Фото: Subaru

Более брутально выглядит вариант повышенной проходимости Subaru Outback Wilderness с массивными бамперами, выраженным пластиковым обвесом и 17-дюймовыми внедорожными шинами. Его клиренс увеличен с 220 до 240 мм.

Салон Subaru Outback 2026

Поскольку новый Subaru Outback длиннее и сразу на 50 мм выше, то он стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 979 л (при загрузке под потолок). Также улучшили отделку и шумоизоляцию интерьера.

На передней панели установили два больших дисплея Фото: Subaru

К тому же, салон Subaru Outback стал более современным. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и новую мультимедийную систему с 12,1-дюймовым тачскрином. Комплекс безопасности EyeSight дополнили технологией полуавтономного движения, которая позволяет не держать руки на руле на скорости до 137 км/ч.

Важно

Subaru представила экономичный гибрид и экстремальный кроссовер для бездорожья (фото)

Новый Subaru Outback, характеристики

Кроссовер Subaru Outback сохранил оппозитные четырехцилиндровые двигатели предшественника. Атмосферный 2,5-литровый мотор развивает 180 л. с., а 2,4-литровая турбочетверка — 260 л. с.

Subaru Outback стал просторнее внутри Фото: Subaru

Все Subaru Outback 2026 оснащены вариатором Lineartronic CVT и фирменным симметричным полным приводом. Вариант Wilderness также получил улучшенный внедорожный режим X-Mode.

Кстати, на автошоу в Нью-Йорке дебютировали и новые электрокроссоверы Subaru.

Также Фокус рассказывал, что в Украине презентовали экономичный кроссовер MG.