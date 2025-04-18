Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 показали до презентации (фото)
Опубликовано изображение Mazda CX-5 третьего поколения. Самую популярную модель японской марки обновят до конца нынешнего года.
О новом кроссовере Mazda CX-5 рассказало японское издание Best Car.
Рендеры опубликовали на основе шпионских фото Mazda CX-5 третьей генерации. Они дают понять, что кроссовер сохранит знакомый дизайн. Его силуэт не изменится да и фирменная решетка радиатора останется. Главным внешним отличием станут тоненькие изогнутые фары.
Новая Mazda CX-5 подрастет до примерно 4,6 м в длину, 1,85 м в ширину и 1,7 м в высоту. Кроссовер станет более просторным внутри.Важно
Как стало известно, Mazda CX-5 2026 выйдет на рынок в версии Skyactiv G 2.5 с 2,5-литровой 140-сильной бензиновой четверкой и "мягкой" гибридной установкой. Этот двигатель уже устанавливают на младший кроссовер Mazda CX-30. Не исключено, что для снижения себестоимости авто по крайней мере первое время будет иметь 6-ступенчатый автомат, а не 8-ступенчатый.
Позже в линейке появятся более мощные двигатели нового поколения Skyactiv-Z с улучшенной термоэффективностью. Они также будут дополнены "мягкими" гибридными установками, станут более экономичными и будут соответствовать экостандартам Евро-7.
Новая Mazda CX-5 дебютирует осенью на автошоу в Токио. Кроссовер выйдет на рынок в начале 2026 года.
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