Новий кросовер Mazda CX-5 2026 показали до презентації (фото)

Опубліковано зображення Mazda CX-5 третього покоління. Найпопулярнішу модель японської марки оновлять до кінця нинішнього року.

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Про новий кросовер Mazda CX-5 розповіло японське видання Best Car.

Рендери опублікували на основі шпигунських фото Mazda CX-5 третьої генерації. Вони дають зрозуміти, що кросовер збереже знайомий дизайн. Його силует не зміниться та й фірмова решітка радіатора залишиться. Головною зовнішньою відмінністю стануть тоненькі вигнуті фари.

Кросовер підросте до 4,6 м завдовжки Фото: BestCarWeb

Нова Mazda CX-5 підросте до приблизно 4,6 м завдовжки, 1,85 м завширшки та 1,7 м заввишки. Кросовер стане просторішим усередині.

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Як стало відомо, Mazda CX-5 2026 вийде на ринок у версії Skyactiv G 2.5 із 2,5-літровою 140-сильною бензиновою четвіркою та "м'якою" гібридною установкою. Цей двигун уже встановлюють на молодший кросовер Mazda CX-30. Не виключено, що для зниження собівартості авто принаймні перший час матиме 6-ступінчастий автомат, а не 8-ступінчастий.

Авто отримає двигуни з "м'якими" гібридними установками Фото: BestCarWeb

Пізніше у лінійці з'являться потужніші двигуни нового покоління Skyactiv-Z з покращеною термоефективністю. Вони також будуть доповнені "м'якими" гібридними установками, стануть економічнішими та відповідатимуть екостандартам Євро-7.

Нова Mazda CX-5 дебютує восени на автошоу в Токіо. Кросовер вийде на ринок на початку 2026 року.

До речі, нещодавно розсекретили новий недорогий електрокросовер Mazda EZ-60.

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