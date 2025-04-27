В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с интересным тюнингом (фото)

В Киеве засветилось купе BMW M6 2005 года. Заряженный спорткар является большой редкостью на украинских дорогах.

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Фотографии BMW M6 появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Топовый заряженный вариант BMW 6 Series E63 является раритетом, ведь всего с 2005 по 2011 год выпустили всего 14 152 купе и кабриолетов.

Спорткар получил тюнинг от ателье Hamann Motorsports Фото: Topcars UA

Главное отличие BMW M6 E63 скрывается под капотом. Спорткар получил высокооборотный 5,0-литровый V10, созданный на базе двигателя болида "Формулы-1".

Этот мотор развивает 507 л.с. при 7750 об/мин и имеет крутящий момент в 520 Н∙м при 6100 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость могла быть ограничена на отметке 250 или 305 км/ч.

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От стандартного купе BMW 6 Series E63 вариант M6 отличается более агрессивными бамперами, расширенными крыльями, карбоновой крышей, и четырьмя выхлопными трубами. Стандартными являются 19-дюймовые колеса. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

Купе оснащено 507-сильным V10 Фото: Topcars UA

Конкретно этот спорткар BMW M6 получил тюнинг-пакет от ателье Hamann Motorsports, который включает аэродинамический обвес, антикрыло, а также двухцветную окраску кузова и салона.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий итальянский спорткар 90-х в стилистике Ferrari.

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