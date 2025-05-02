У Чехії показали новітнє спортивне купе Jawa 750 в ретростилі (фото)
Не всі знають, що свого часу Jawa випускала не лише мотоцикли, але й спортивні автомобілі. Одну із чотириколісних моделей вирішили відродити.
Про новий автомобіль Jawa розповів сайт Garaz.cz.
У 1930-х роках Jawa випустила одразу кілька спортивних автомобілів. Зокрема, створили родстер Minor та купе Jawa 750. Саме останню модель і вирішили відродити.
Усього виготовили шість купе Jawa 750 1935 року, а до наших днів збереглося тільки одне таке авто. Для свого часу модель була інноваційною – вона мала передній привід, а продумана аеродинаміка давала змогу розвивати 120 км/год зі скромним 26-сильним мотором.
Зараз Jawa представила низку мотоциклів у ретростилі, а чеський дизайнер Ростислав Прокоп розробив нове купе Jawa 750. Спорткар створений на базі BMW Z4, проте є передньопривідним, як і його знаменитий предок.
Автомобіль Jawa 750 отримав риси моделі 1935 року. У нього схожий дизайн решітки радіатора та розділене заднє скло. Водночас з’явилися сучасні риси на кшталт тоненьких діодних фар та ліхтарів.
Нова Jawa 750 отримала 1,6-літрову бензинову турбочетвірку потужністю 270 к. с. Спорткар пропонують комплектувати 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП.
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