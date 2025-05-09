Спортивные братья VW ID.4: Skoda представила мощные электрокроссоверы (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq 2025 получил топовые спортивные варианты RS и Coupe RS. Кроссоверы оснастили мощной 340-сильной установкой.

Related video

О новом Skoda Enyaq RS, который презентовали на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании, рассказали на сайте чешской марки.

Skoda Enyaq RS имеет более выразительный дизайн Фото: Skoda

Силовая установка электрокара на 340 л.с. знакома по младшему брату Skoda Elroq RS (обе модели используют платформу MEB, как у Volkswagen ID.4). Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Skoda Enyaq Coupe RS Фото: Skoda

Аккумуляторная батарея емкостью 84 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 560 км. Быстрая зарядка (мощностью 185 кВт) на 80% занимает 26 минут.

Важно

Цена $14 000 и большой багажник: BYD показал электрифицированный аналог VW Passat (фото)

Электрокроссовер Skoda Enyaq RS получил спортивную подвеску с пониженным на 15 мм клиренсом и адаптивными амортизаторами. Кроме того, установили увеличенные тормоза.

Skoda Enyaq RS стартует до сотни за 5,4 с Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq RS и его более динамичная версия Coupe отличаются от стандартных моделей более агрессивными бамперами, черным декором и литыми дисками диаметром 20 или 21 дюйм.

Салон украсили синтетической замшей Фото: Skoda

В салоне Skoda Enyaq RS установили спортивные кресла и руль. В отделке использована искусственная замша. Обод руля обшили перфорированной кожей, а педали украсили металлическими накладками.

Электрокроссовер получил спортивные кресла Фото: Skoda

К тому же, расширена комплектация Skoda Enyaq RS. Она включает матричные фары, трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, камеры, акустику с 12 динамиками, подогрев кресел и руля, электропривод и массаж кресла водителя.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве видели новейшую семейную Skoda с большим багажником.

Также мы писали о недорогом семейном электрокроссовере Hyundai с запасом хода 700 км.