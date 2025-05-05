Цена $14 000 и большой багажник: BYD показал электрифицированный аналог VW Passat (фото)
Представлен новый BYD Seal 06 Travel Edition. Первый универсал китайской марки предложат в плагин-гибридных и электрических версиях.
Об электрифицированном универсале BYD рассказали на сайте Autohome.
Travel Edition — третья версия модели, ведь ранее уже презентовали седан BYD Seal 06 и пятидверный хэтчбек GT. От собратьев универсал отличается измененным дизайном задней части с малым углом наклона стоек крыши. К тому же, это самая большая модель в линейке, которая по размерам сопоставима с VW Passat B9.
Габариты BYD Seal 06 Travel Edition:
- длина — 4850 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1505 мм;
- колесная база — 2790 мм.
В салоне BYD Seal 06 Travel Edition установили два дисплея на передней панели. Объем багажника универсала не раскрыли, но известно, что он превышает 500 л. Комплектация включает панорамную крышу и холодильник.
Первым дебютировал плагин-гибрид BYD Seal 06 DM-i Travel Edition стоимостью примерно $14 000. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л. с. и предлагается с электромоторами мощностью 163 и 218 л. с. На выбор предложат батареи на 10 и 15,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 80 и 120 км, соответственно.
Позже появится электромобиль BYD Seal 06 Travel Edition. Он будет доступен в вариантах на 150 и 218 л. с. с запасом хода более 500 км.
Между прочим, недавно дебютировал и электрический универсал Zeekr.
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