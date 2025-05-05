Цена $14 000 и большой багажник: BYD показал электрифицированный аналог VW Passat (фото)

Представлен новый BYD Seal 06 Travel Edition. Первый универсал китайской марки предложат в плагин-гибридных и электрических версиях.

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Универсал предложат в плагин-гибридных и электрических версиях Фото: BYD Auto

Travel Edition — третья версия модели, ведь ранее уже презентовали седан BYD Seal 06 и пятидверный хэтчбек GT. От собратьев универсал отличается измененным дизайном задней части с малым углом наклона стоек крыши. К тому же, это самая большая модель в линейке, которая по размерам сопоставима с VW Passat B9.

Цена BYD Seal 06 DM-i Travel Edition стартует с $14 000 Фото: BYD Auto

Габариты BYD Seal 06 Travel Edition:

длина — 4850 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2790 мм.

На передней панели установили два дисплея Фото: autohome.com.cn

В салоне BYD Seal 06 Travel Edition установили два дисплея на передней панели. Объем багажника универсала не раскрыли, но известно, что он превышает 500 л. Комплектация включает панорамную крышу и холодильник.

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Первым дебютировал плагин-гибрид BYD Seal 06 DM-i Travel Edition стоимостью примерно $14 000. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л. с. и предлагается с электромоторами мощностью 163 и 218 л. с. На выбор предложат батареи на 10 и 15,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 80 и 120 км, соответственно.

Авто имеет немалый багажник Фото: autohome.com.cn

Позже появится электромобиль BYD Seal 06 Travel Edition. Он будет доступен в вариантах на 150 и 218 л. с. с запасом хода более 500 км.

Между прочим, недавно дебютировал и электрический универсал Zeekr.

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