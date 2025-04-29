Управлять можно без прав: на рынок выходит электрокроссовер Citroen за 9600 евро (фото)

Миниатюрный электромобиль Citroen Ami получил внедорожную версию Buggy. Компактный кроссовер поступит в продажу в Европе с 6 мая по цене от 9590 евро.

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Подробности Citroen Ami Buggy раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Электромобиль Citroen Ami Buggy прошел обновление вслед за стандартной версией модели. Если раньше это была эксклюзивная лимитированная модификация, то теперь самый маленький кроссовер Citroen станет более массовым.

Вместо дверей установлены дуги и полиэтиленовые окна Фото: Stellantis

Новый Citroen Ami Buggy сохранил 14-дюймовые внедорожные шины, сдвижную крышу и большой спойлер, а вместо его дверей установлены дуги (также есть съемные полиэтиленовые окна). Обновленная модель узнается по высоко посаженным фарам и фонарям, а также измененным бамперам.

Запас хода электрокара составляет 75 км

Новая версия Citroen Ami Buggy Palmeira отличается ярко-желтыми вставками, ковриками на кузове и в салоне, а также дополнительными отсеками и сетками для мелких вещей. Также предусмотрены возможности персонализации авто с помощью интересного декора.

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Силовая установка осталась без изменений. 2,4-метровый электромобиль Citroen Ami Buggy массой 485 кг оснащен 8-сильным мотором и способен разогнаться до 45 км/ч. В ряде стран ЕС управлять таким авто можно без прав и с 14 лет.

Версия Palmeira отличается желтым декором

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 75 км. Зарядить ее от домашней электросети можно за 4 часа.

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