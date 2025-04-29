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Авто

Новый флагман: презентован стильный семейный кроссовер Citroen (фото)

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Фото: Stellantis | Дизайн Citroen C5 Aircross стал более агрессивным

Новый Citroen C5 Aircross второго поколения официально представлен. Семейный кроссовер, который претерпел кардинальные изменения, выйдет на рынок во второй половине 2025 года.

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О новом Citroen C5 Aircross рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.

Дизайн Citroen C5 Aircross 2025

Кроссовер Citroen C5 Aircross внешне изменился до неузнаваемости и совсем не похож на модель первого поколения, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Вместо этого он напоминает прошлогодний предсерийный концепт.

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Кроссовер существенно подрос в размерах
Фото: Stellantis

На смену плавным линиям кузова пришли грани. Авто имеет высокий капот, массивные бамперы и выраженные крылья, также обращают на себя внимание оригинальные тоненькие фары и фонари. Оптика может быть матричной, а диаметр литых дисков теперь достигает 20 дюймов. К тому же, кроссовер Citroen существенно подрос в размерах.

Габариты Citroen C5 Aircross 2025:

  • длина — 4652 мм;
  • ширина — 1902 мм;
  • колесная база — 2784 мм.
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В линейке модели появились электрические версии
Фото: Stellantis

Салон и комплектация Citroen C5 Aircross

Увеличенные размеры позволили сделать салон более просторным. На заднем ряду места для ног стало больше на 51 мм, а над головой — на 68 мм. Кресла второго ряда по-прежнему имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. Объем багажника составляет 651-1668 л.

На передней панели установили цифровой щиток приборов и большой портретный тачскрин, есть и проекция данных на лобовое стекло. В центральной консоли появилась ниша для мелких вещей. Установлены мягкие передние сиденья Advanced Comfort Seats.

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В салоне установили портретный тачскрин
Фото: Stellantis

Среди стандартного и дополнительного оборудования появились подогрев задних кресел, камера в салоне и система полуавтономного движения.

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Новый Citroen C5 Aircross, характеристики

Кроссовер Citroen переехал на платформу Stellantis STLA Medium и позаимствовал электрифицированные установки у собратьев Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008.

Базовой является 145-сильная версия с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и "мягкой" гибридной установкой. 195-сильный плагин-гибрид с 1,6-литровой турбочетверкой и электромотором способен проехать 85 км на электротяге.

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Кроссовер получил комфортабельные передние кресла
Фото: Stellantis

Впервые появились электромобили Citroen C5 Aircross. Доступны две электрические модификации:

  • Standard Range — один мотор, 210 л. с., батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 520 км;
  • Extended Range — один мотор, 230 л. с., батарея на 97 кВт∙ч, запас хода 680 км.

Быстрая зарядка (мощностью 160 кВт) на 80% занимает полчаса. Все Citroen C5 Aircross 2025 сохранили мягкую подвеску Advanced Comfort с амортизаторами с технологией Progressive Hydraulic Cushions.

Кстати, недавно дебютировал оригинальный электрический фургон-кроссовер Citroen.

Также Фокус писал, что в Украине появился самый дешевый кроссовер Alfa Romeo.