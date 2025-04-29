Новий флагман: презентовано стильний сімейний кросовер Citroen (фото)

Новий Citroen C5 Aircross другого покоління офіційно представлено. Сімейний кросовер, який зазнав кардинальних змін, вийде на ринок у другій половині 2025 року.

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Про новий Citroen C5 Aircross розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Citroen C5 Aircross 2025

Кросовер Citroen C5 Aircross зовні змінився до невпізнання і зовсім не схожий на модель першого покоління, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Натомість він нагадує торішній передсерійний концепт.

Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: Stellantis

На зміну плавним лініям кузова прийшли грані. Авто має високий капот, масивні бампери та виражені крила, також звертають на себе увагу оригінальні тоненькі фари та ліхтарі. Оптика може бути матричною, а діаметр литих дисків тепер сягає 20 дюймів. До того ж, кросовер Citroen суттєво підріс у розмірах.

Габарити Citroen C5 Aircross 2025:

довжина – 4652 мм;

ширина – 1902 мм;

колісна база – 2784 мм.

У лінійці моделі з'явилися електричні версії Фото: Stellantis

Салон і комплектація Citroen C5 Aircross

Збільшені розміри дозволили зробити салон просторішим. На задньому ряді місця для ніг стало більше на 51 мм, а над головою – на 68 мм. Крісла другого ряду, як і раніше, мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Об’єм багажника становить 651-1668 л.

На передній панелі встановили цифровий щиток приладів і великий портретний тачскрін, є і проєкція даних на лобове скло. У центральній консолі з’явилася ніша для дрібних речей. Встановлено м’які передні сидіння Advanced Comfort Seats.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: Stellantis

Серед стандартного та додаткового обладнання з’явилися підігрів задніх крісел, камера в салоні та система напівавтономного руху.

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Новий Citroen C5 Aircross, характеристики

Кросовер Citroen переїхав на платформу Stellantis STLA Medium і запозичив електрифіковані установки в побратимів Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008.

Базовою є 145-сильна версія із 1,2-літровим бензиновим турбомотором та "м’якою" гібридною установкою. 195-сильний плагін-гібрид з 1,6-літровою турбочетвіркою і електромотором здатен проїхати 85 км на електротязі.

Кросовер отримав комфортабельні передні крісла Фото: Stellantis

Уперше з’явилися електромобілі Citroen C5 Aircross. Доступні дві електричні модифікації:

Standard Range – один мотор, 210 к. с., батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 520 км;

Extended Range – один мотор, 230 к. с., батарея на 97 кВт∙год, запас ходу 680 км.

Швидка зарядка (потужністю 160 кВт) на 80% займає пів години. Усі Citroen C5 Aircross 2025 зберегли м’яку підвіску Advanced Comfort із амортизаторами з технологією Progressive Hydraulic Cushions.

До речі, нещодавно дебютував оригінальний електричний фургон-кросовер Citroen.

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