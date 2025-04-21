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В Україні з'явився недорогий італійський кросовер із нестандартним дизайном (фото)

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Фото: Topcars UA | Alfa Romeo Junior — найдешевший кросовер марки

У Києві засвітилася нова Alfa Romeo Junior. Це найменший і найдешевший кросовер італійської марки.

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Фото Alfa Romeo Junior опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Alfa Romeo Junior – новий компактний кросовер італійської марки. Примітно, що модель презентували під назвою Milano, проте її перейменували на вимогу італійського уряду.

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Авто вирізняється оригінальним дизайном передньої частини
Фото: Topcars UA

4,2-метровий кросовер Alfa Romeo Junior є побратимом Jeep Avenger, Opel Mokka та Peugeot 2008, адже використовує ту ж платформу. Утім, автомобіль суттєво відрізняється дизайном з плавними формами кузова та футуристичною передньою частиною із фірмовим "дзьобом" Alfa Romeo.

У салоні Alfa Romeo Junior поєднуються ретростиль та сучасні дисплеї. Компактне авто має чималий 400-літровий багажник.

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Конкретно цей кросовер Alfa Romeo Junior оснащений 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 136 к. с., доповненим "м’якою" гібридною установкою. Він здатен розігнатися до сотні за 9,1 с і розвинути 200 км/год. За доплату доступний повний привід.

У лінійці також є електричні модифікації, причому спортивний варіант Veloce отримав 280-сильний мотор.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісний та оригінальний італійський спорткар 90-х.

Також Фокус писав про рідкісний кросовер Volkswagen із потужним дизелем у Києві.