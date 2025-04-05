У Києві помітили рідкісний кросовер Volkswagen 2000-х із потужним дизелем (фото)
У Києві засвітився Volkswagen Touareg 2004 року в рідкісній версії V10 TDI. На українських дорогах залишилося небагато таких авто.
Фотографії кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Volkswagen Touareg першого покоління з 2002 по 2010 рік випускали в потужній версії V10 TDI. Кросовер оснастили 5,0-літровим 10-циліндровим дизелем, який розвиває 313 к. с. та має крутний момент у 750 Н∙м.
Примітно, що існувала навіть потужніша 350-сильна 5,0-літрова модифікація R50. Також Volkswagen Touareg випускали з 6,0-літровим 450-сильним W12 і такий кросовер можна зустріти в Києві.
Кросовер Volkswagen Touareg V10 TDI здатен розігнатися до 100 км/год за 7,8 с та розвинути 231 км/год. Витрата пального становить 12,2 л/100 км. Авто здатне буксирувати 3,5-тонний причіп.
Потужний Volkswagen Touareg V10 TDI зовні мало відрізняється від стандартної моделі. Кросовер можна відрізнити за сріблястим декором та невеликим спойлером на даху.
Оскільки Volkswagen Touareg у виконанні V10 TDI був суттєво дорожчою версією, то зазвичай її багатше комплектували. Чимало кросоверів отримали пневмопідвіску зі змінним кліренсом.
Між іншим, нещодавно в Києві засвітився рідкісний кабріолет Volkswagen із яскравим тюнінгом.
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