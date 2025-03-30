У Києві помітили рідкісний кабріолет Volkswagen з яскравим тюнінгом (фото)

У Києві засвітився нестандартний кабріолет Volkswagen Eos 2007 року. Авто тюнінгували в німецькому ательє ABT Sportsline.

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Світлини рідкісного кабріолета опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volkswagen Eos – оригінальний купе-кабріолет на платформі хетчбека VW Golf 5. Модель випускали з 2006 по 2016 рік.

Цей проєкт назвали ABT VS4. Німецька компанія з 70-х років спеціалізується на доопрацюванні продукції концерну Volkswagen. Подібний тюнінг Volkswagen Eos виконували в 2006-2010 роках.

Купе-кабріолет Volkswagen Eos отримав обвіс та невеликий задній спойлер. Крім того, звертають на себе увагу 18-дюймові легкосплавні диски та чорна радіатора решітка.

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Також доопрацьовано двигун Volkswagen Eos. Потужність 2,0-літрової бензинової турбочетвірки зросла з 200 до 271 к. с., а піковий крутний момент збільшили з 280 до 350 Н∙м. В ABT Sportsline встановили і спортивний вихлоп.

Із 6-ступінчастим роботом DSG купе-кабріолет Volkswagen здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 270 км/год. До того ж, VW Eos ABT VS4 отримав ефективніші гальма, а його підвіску переналаштували.

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