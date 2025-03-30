В Киеве заметили редкий кабриолет Volkswagen с ярким тюнингом (фото)

В Киеве засветился нестандартный кабриолет Volkswagen Eos 2007 года. Авто тюнинговали в немецком ателье ABT Sportsline.

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Фотографии редкого кабриолета опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volkswagen Eos — оригинальный купе-кабриолет на платформе хэтчбека VW Golf 5. Модель выпускалась с 2006 по 2016 год.

Этот проект назвали ABT VS4. Немецкая компания с 70-х годов специализируется на доработке продукции концерна Volkswagen. Подобный тюнинг Volkswagen Eos выполняли в 2006-2010 годах.

Купе-кабриолет Volkswagen Eos получил обвес и небольшой задний спойлер. Кроме того, обращают на себя внимание 18-дюймовые легкосплавные диски и черная радиаторная решетка.

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Также доработан двигатель Volkswagen Eos. Мощность 2,0-литровой бензиновой турбочетверки выросла с 200 до 271 л. с., а пиковый крутящий момент увеличили с 280 до 350 Н∙м. В ABT Sportsline установили и спортивный выхлоп.

С 6-ступенчатым роботом DSG купе-кабриолет Volkswagen способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 270 км/ч. К тому же, VW Eos ABT VS4 получил более эффективные тормоза, а его подвеску перенастроили.

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