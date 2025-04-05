В Киеве заметили редкий кроссовер Volkswagen 2000-х с мощным дизелем (фото)

В Киеве засветился Volkswagen Touareg 2004 года в редкой версии V10 TDI. На украинских дорогах осталось немного таких авто.

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Фотографии кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volkswagen Touareg первого поколения с 2002 по 2010 год выпускали в мощной версии V10 TDI. Кроссовер оснастили 5,0-литровым 10-цилиндровым дизелем, который развивает 313 л. с. и имеет крутящий момент в 750 Н∙м.

Примечательно, что существовала даже более мощная 350-сильная 5,0-литровая модификация R50. Также Volkswagen Touareg выпускали с 6,0-литровым 450-сильным W12 и такой кроссовер можно встретить в Киеве.

Volkswagen Touareg V10 TDI обычно богаче укомплектованы Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Touareg V10 TDI способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 231 км/ч. Расход топлива составляет 12,2 л/100 км. Авто способно буксировать 3,5-тонный прицеп.

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Мощный Volkswagen Touareg V10 TDI внешне мало отличается от стандартной модели. Кроссовер можно отличить по серебристому декору и небольшому спойлеру на крыше.

Поскольку Volkswagen Touareg в исполнении V10 TDI был существенно более дорогой версией, то обычно ее богаче комплектовали. Многие кроссоверы получили пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Между прочим, недавно в Киеве засветился редкий кабриолет Volkswagen с ярким тюнингом.

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