Запас хода вырастет вдвое: раскрыты подробности кроссовера Nissan Leaf 2026 (фото)

Новый Nissan Leaf третьего поколения не только превратится в кроссовер, но и получит более современные силовые установки и станет более "дальнобойным".

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Подробности Nissan Leaf 2026 раскрыл на автошоу в Нью-Йорке старший вице-президент Nissan Понц Пандикутира в комментарии американскому изданию Car and Driver.

По его словам, запас хода Nissan Leaf 2026 превысит 480 км по самому реалистичному циклу ЕРА. Для сравнения: сейчас электромобиль Nissan Leaf в стандартной версии с батареей на 40 кВт∙ч имеет вдвое меньший запас хода — 240 км по методике ЕРА (и 270 км по циклу WLTP).

Кроссовер Nissan Leaf не будет иметь полноприводных версий Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf предложат с несколькими вариантами батареи. Все модификации будут переднеприводными и одномоторными, хотя новая платформа CMF-EV позволяет полноприводные версии и у старшего брата Nissan Ariya они есть.

Электромобиль Nissan Leaf будет поддерживать сверхбыструю зарядку и получит порт NACS, который позволит использовать зарядные станции Tesla Supercharger.

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Кроссовер Nissan Leaf будет дороже предшественника, но в США будет стоить менее 40 000 долларов, ведь цена Nissan Ariya стартует с $41 160. Продажи стартуют под конец 2025 года.

Кстати, на рынок выходит недорогой электромобиль Nissan за $27 000 с запасом хода до 635 км.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Mazda.