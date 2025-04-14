Nissan выводит на рынок конкурента Tesla Model S за $27 000 с запасом хода 635 км (фото)

В продажу поступает новый Nissan N7 — самая большая электрическая модель японской марки. Запас хода недорогого седана достигает 635 км.

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О новом электромобиле Nissan рассказали на сайте CarNewsChina.

Седан Nissan N7 производится в Китае (на совместном предприятии Dongfeng-Nissan и будет стоить чуть меньше 200 000 юаней ($27 400). Это семейная модель Е-класса размером с Tesla Model S.

Запас хода Nissan N7 достигает 635 км Фото: CarNewsChina

Габариты Nissan N7 2025:

длина — 4930 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1487 мм;

колесная база — 2915 мм;

масса — 1949 кг.

В фонарях установили OLED-лампы Фото: Nissan

Новый Nissan N7 отличается обтекаемым дизайном и имеет очень низкий (0,208) коэффициент аэродинамики. У него арочная крыша и выдвижные дверные ручки, а фонари получили OLED-оптику.

Седан получил большой 15,6-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне Nissan N7 2025 установили двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 504 л, а в салоне есть небольшой холодильник.

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Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом DeepSeek. Кроме того, электромобиль Nissan N7 получил панорамную крышу, электропривод и массаж сидений, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Передние кресла оснащены электроприводом и массажем Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan N7 предложат в версиях на 218 и 272 л. с. На выбор будут доступны два варианта батареи — на 58 и 73 кВт∙ч: заявленный запас хода составляет 510 и 635 км, соответственно. Быстрая зарядка позволяет за 19 минут добавить 400 км.

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