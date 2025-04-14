Nissan виводить на ринок конкурента Tesla Model S за $27 000 із запасом ходу 635 км (фото)

У продаж надходить новий Nissan N7 — найбільша електрична модель японської марки. Запас ходу недорогого седана сягає 635 км.

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Седан Nissan N7 виробляється в Китаї (на спільному підприємстві Dongfeng-Nissan і коштуватиме трохи менше за 200 000 юанів ($27 400). Це сімейна модель Е-класу розміром із Tesla Model S.

Запас ходу Nissan N7 сягає 635 км Фото: CarNewsChina

Габарити Nissan N7 2025:

довжина – 4930 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1487 мм;

колісна база – 2915 мм;

маса – 1949 кг.

У ліхтарях встановили OLED-лампи Фото: Nissan

Новий Nissan N7 вирізняється обтічним дизайном та має дуже низький (0,208) коефіцієнт аеродинаміки. У нього аркоподібний дах і висувні дверні ручки, а ліхтарі отримали OLED-оптику.

Седан отримав великий 15,6-дюймовий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні Nissan N7 2025 встановили двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 504 л, а в салоні є невеликий холодильник.

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Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Крім того, електромобіль Nissan N7 отримав панорамний дах, електропривід і масаж сидінь, паркувальний автопілот і систему напівавтономного руху.

Передні крісла оснащені електроприводом і масажем Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan N7 запропонують у версіях на 218 та 272 к. с. На вибір будуть доступні два варіанти батареї – на 58 та 73 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 510 і 635 км, відповідно. Швидка зарядка дозволяє за 19 хвилин додати 400 км.

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