Протестувальники розбили кувалдами електрокар Tesla: до акції долучилися українці (відео)
Електромобіль Tesla Model S перетворили на купу металобрухту на протесті проти дій Ілона Маска. У акції взяли участь українці.
Відео знищення Tesla Model S опублікували на Youtube-каналі 10 News First.
Незвичну акцію провели у Лондоні в рамках кампанії Everyone Hates Elon ("Всі ненавидять Ілона"). Списаний електромобіль Tesla Model S придбали на звалищі. Авто розбили кувалдами та бейсбольними бітами.
Після цього розбитий електрокар Tesla планують продати на аукціоні, а всі отримані за нього кошти збираються перерахувати на благодійність.Важливо
Протестувальники закликали не купувати Tesla, проте зазначили, що не підтримують акти вандалізму і не агітують псувати таким чином електромобілі. Саме тому вони обрали авто зі звалища.
Учасники акції розкритикували погляди Ілона Маска його підтримку ультраправих сил та намагання використати свої статки для отримання влади та впливу в політиці. Також їх невдоволення викликає діяльність мільярдера на чолі Департаменту ефективності уряду США (DOGE).
Крім того, до акції долучилися і українці, які перебувають у Великій Британії. Зокрема, письменниця Талія Денисенко зазначила, що в неї залишилися родичі в Криму і, на її думку, Ілон Маск докладає зусиль, щоб півострів залишився під російською окупацією.
Акції протесту проти дій Ілона Маска останнім часом проходять регулярно як у США, так і у низці інших країн. Зафіксовано і випадки пошкодження Tesla.
Раніше Фокус повідомляв, що це стало однією з причин відмови власників від електромобілів Tesla.