Протестувальники розбили кувалдами електрокар Tesla: до акції долучилися українці (відео)

Електромобіль Tesla Model S перетворили на купу металобрухту на протесті проти дій Ілона Маска. У акції взяли участь українці.

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Незвичну акцію провели у Лондоні в рамках кампанії Everyone Hates Elon ("Всі ненавидять Ілона"). Списаний електромобіль Tesla Model S придбали на звалищі. Авто розбили кувалдами та бейсбольними бітами.

Після цього розбитий електрокар Tesla планують продати на аукціоні, а всі отримані за нього кошти збираються перерахувати на благодійність.

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Протестувальники закликали не купувати Tesla, проте зазначили, що не підтримують акти вандалізму і не агітують псувати таким чином електромобілі. Саме тому вони обрали авто зі звалища.

Авто розбили бітами та кувалдами Фото: Getty

Учасники акції розкритикували погляди Ілона Маска його підтримку ультраправих сил та намагання використати свої статки для отримання влади та впливу в політиці. Також їх невдоволення викликає діяльність мільярдера на чолі Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

Крім того, до акції долучилися і українці, які перебувають у Великій Британії. Зокрема, письменниця Талія Денисенко зазначила, що в неї залишилися родичі в Криму і, на її думку, Ілон Маск докладає зусиль, щоб півострів залишився під російською окупацією.

Акції протесту проти дій Ілона Маска останнім часом проходять регулярно як у США, так і у низці інших країн. Зафіксовано і випадки пошкодження Tesla.

Раніше Фокус повідомляв, що це стало однією з причин відмови власників від електромобілів Tesla.