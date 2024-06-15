Завидна надійність: електромобіль Tesla проїхав майже 700 000 км за 8 років (відео)

Tesla Model S активно експлуатується в таксі та регулярно заряджається на станціях Supercharger. Електрокар зберіг рідні мотори та батареї.

Related video

Електромобіль Tesla Model S із Великої Британії продемонстрував непогану надійність. За 8 років він подолав уже 692 000 км без заміни силової установки. Відео про електрокар опублікували на Youtube-каналі Auto Trader.

Електрокар зберіг рідні мотори та батарею Фото: скриншот / YouTube

Власник авто Пол Керзон володіє двома Tesla Model S та ще кількома електромобілями. Він організував невеличку службу екотаксі й зазвичай електрокари курсують між містами Шеффілд і Дербі та аеропортом.

Двомоторний електромобіль Tesla Model S P90D заряджається регулярно на станціях Supercharger, адже для цієї моделі вони безкоштовні. Це дозволяє Полу економити від 8900 до 12700 доларів на рік.

Важливо

Українці створюють 1000-сильний електрокар для поліції Лос-Анджелеса (відео)

Зазвичай швидка зарядка має негативний вплив на батарею, проте в Tesla Model S вона досі рідна і не надто деградувала – запас ходу знизився на 23% (105 км).

Мотори електрокара також рідні. Електромобіль Tesla регулярно обслуговували і проблем із ним не було.

Активну експлуатацію Tesla Model S видають хіба сколи на передньому бампері. Крім того, Полу довелося витратити кілька тисяч доларів на ремонт після ДТП – автопілот Tesla не розпізнав конуси на дорозі.

До речі, це не найбільший пробіг для Tesla Model S — є електрокар, який проїхав майже 2 мільйони кілометрів.

Також Фокус розповідав про Toyota Tundra 2019 року з пробігом 1,4 млн км.