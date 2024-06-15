Завидная надежность: электромобиль Tesla проехал почти 700 000 км за 8 лет (видео)

Tesla Model S активно эксплуатируется в такси и регулярно заряжается на станциях Supercharger. Электрокар сохранил родные моторы и батареи.

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Электромобиль Tesla Model S из Великобритании продемонстрировал неплохую надежность. За 8 лет он преодолел уже 692 000 км без замены силовой установки. Видео об электрокаре опубликовали на Youtube-канале Auto Trader.

Электрокар сохранил родные моторы и батарею Фото: скриншот / YouTube

Владелец авто Пол Керзон владеет двумя Tesla Model S и еще несколькими электромобилями. Он организовал небольшую службу экотакси и обычно электрокары курсируют между городами Шеффилд и Дерби и аэропортом.

Двухмоторный электромобиль Tesla Model S P90D заряжается регулярно на станциях Supercharger, ведь для этой модели они бесплатны. Это позволяет Полу экономить от 8900 до 12700 долларов в год.

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Обычно быстрая зарядка оказывает негативное влияние на батарею, однако в Tesla Model S она до сих пор родная и не слишком деградировала — запас хода снизился на 23% (105 км).

Моторы электрокара также родные. Электромобиль Tesla регулярно обслуживался и проблем с ним не было.

Активную эксплуатацию Tesla Model S выдают разве что сколы на переднем бампере. Кроме того, Полу пришлось потратить несколько тысяч долларов на ремонт после ДТП — автопилот Tesla не распознал конусы на дороге.

Кстати, это не самый большой пробег для Tesla Model S — есть электрокар, который проехал почти 2 миллиона километров.

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