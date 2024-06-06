Украинцы создают 1000-сильный электрокар для полиции Лос-Анджелеса (видео)

Полицейская Tesla Model S Plaid получит усиленный бампер и проблесковые маячки на крыше. 1000-сильный электрокар способен развить скорость более 300 км/ч.

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Украинское ателье Tesla Service Kyiv (TSK) воплощает в жизнь новый смелый проект. На этот раз его заказчиком выступает департамент полиции Лос-Анджелеса. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Американское подразделение TSK создает для полицейских Лос-Анджелеса патрульный электромобиль Tesla Model S Plaid. Его мощность превышает 1000 сил.

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с Фото: скриншот / YouTube

Эту Tesla Model S Plaid похитили и пытались разобрать на запчасти. Соседи угонщика обнаружили это и вызвали полицию. Позже машину передали правоохранителям.

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Полицейская Tesla получит прочный силовой бампер и проблесковые маячки на крыше. В салоне установят спортивные кресла и каркас безопасности.

Электромобиль Tesla Model S Plaid бесшумно разгоняется до 100 км/ч всего за 2 с, а до 200 км/ч — за 6 с. Он способен развить более 300 км/ч, то есть такое полицейское авто сможет догнать любого нарушителя и быстро прибыть на вызов.

Ателье TSK ранее прославилось рядом интересных проектов. В частности, украинские мастера создали кабриолет Tesla Model 3.

Также Фокус рассказывал об электрическом клоне Mercedes 300 SL Gullwing на агрегатах Tesla, созданном в TSK.