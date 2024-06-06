По-богатому: в США создали золотую Tesla Cybertruck (видео)

Электрический пикап Tesla Cybertruck покрыли натуральным 24-каратным золотом. Весь процесс занял четыре дня и стоил 60 000 долларов.

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Тюнинг Tesla Cybertruck набирает популярность и местами бывает очень нестандартным. К примеру, недавно в США появился золотой электропикап. Видеоролик о его создании опубликовали на Youtube-канале JerryRigEverything.

Стоимость тюнинга составила 60 000 долларов Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Tesla Cybertruck решили покрыть 24-каратным золотом и оказалось, что эта задача не из простых из-за главной особенности авто — его кузов из неокрашенной стали.

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Сначала кузовные панели пришлось почистить и обработать специальной кислотой — она позволила позолоте "проникнуть" через верхние слои стали таким образом, что они потом не заржавеют.

Позолоту наносили методом электролиза Фото: скриншот / YouTube

Саму позолоту наносили методом электролиза — так же, как производится оцинковка кузова. Золотом пикап Tesla Cybertruck покрывали три человека в течение четырех дней. Затем на кузов нанесли специальное защитное покрытие, которое способно затягиваться самостоятельно.

Всего на проект потратили 60 000 долларов. Напомним, что сейчас электромобиль Tesla Cybertruck стоит от 81 900 долларов.

Кстати, недавно на аукционе продали уникальный позолоченный Chevrolet.

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