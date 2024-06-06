По-багатому: в США створили золоту Tesla Cybertruck (відео)

Електричний пікап Tesla Cybertruck покрили натуральним 24-каратним золотом. Весь процес зайняв чотири дні і коштував 60 000 доларів.

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Тюнінг Tesla Cybertruck набирає популярності й подекуди буває дуже нестандартним. Приміром, недавно в США з’явився золотий електропікап. Відеоролик про його створення опублікували на Youtube-каналі JerryRigEverything.

Вартість тюнінгу склала 60 000 доларів Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Tesla Cybertruck вирішили покрити 24-каратним золотом і виявилося, що ця задача не з простих через головну особливість авто – його кузов із нефарбованої сталі.

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Спочатку кузовні панелі довелося почистити та обробити спеціальною кислотою – вона дозволила позолоті "проникнути" через верхні шари сталі таким чином, що вони потім не заіржавіють.

Позолоту наносили методом електролізу Фото: скриншот / YouTube

Саму позолоту наносили методом електролізу – так само, як проводиться оцинковка кузова. Золотом пікап Tesla Cybertruck покривали троє осіб упродовж чотирьох днів. Потім на кузов нанесли спеціальне захисне покриття, яке здатне затягуватися самостійно.

Усього на проєкт потратили 60 000 доларів. Нагадаємо, що наразі електромобіль Tesla Cybertruck коштує від 81 900 доларів.

До речі, недавно на аукціоні продали унікальний позолочений Chevrolet.

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