Протестующие разбили кувалдами электрокар Tesla: к акции присоединились украинцы (видео)

Электромобиль Tesla Model S превратили в груду металлолома на протесте против действий Илона Маска. В акции приняли участие украинцы.

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Видео уничтожения Tesla Model S опубликовали на Youtube-канале 10 News First.

Необычную акцию провели в Лондоне в рамках кампании Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона"). Списанный электромобиль Tesla Model S приобрели на свалке. Авто разбили кувалдами и бейсбольными битами.

После этого разбитый электрокар Tesla планируют продать на аукционе, а все полученные за него средства собираются перечислить на благотворительность.

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Протестующие призвали не покупать Tesla, однако отметили, что не поддерживают акты вандализма и не агитируют портить таким образом электромобили. Именно поэтому они выбрали авто со свалки.

Авто разбили битами и кувалдами Фото: Getty

Участники акции раскритиковали взгляды Илона Маска его поддержку ультраправых сил и попытки использовать свое состояние для получения власти и влияния в политике. Также их недовольство вызывает деятельность миллиардера во главе Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Кроме того, к акции присоединились и украинцы, которые находятся в Великобритании. В частности, писательница Талия Денисенко отметила, что у нее остались родственники в Крыму и, по ее мнению, Илон Маск прилагает усилия, чтобы полуостров остался под российской оккупацией.

Акции протеста против действий Илона Маска в последнее время проходят регулярно как в США, так и в ряде других стран. Зафиксированы и случаи повреждения Tesla.

Ранее Фокус сообщал, что это стало одной из причин отказа владельцев от электромобилей Tesla.