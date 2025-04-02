Більше електрифікації: розкрито подробиці нового Nissan X-Trail 2026 (фото)

З’явилася інформація про новий Nissan X-Trail п’ятого покоління. Сімейний кросовер дебютує у 2026 році.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер Nissan X-Trail спочатку дебютує в Північній Америці, де модель продають під назвою Rogue. Його вихід на ринок заплановано на середину 2026 року. А от в Європі модель з’явиться вже в 2027 році.

Кросовер збереже гібридну установку e-Power Фото: Nissan

Новий Nissan X-Trail частково розсекретили під час презентації електромобілів Leaf і Micra. На тизері видно, що кросовер зберіг знайомий силует, проте став ширшим. Його передня частина виразніша — з більшою решіткою радіатора та оригінальною діодною оптикою.

Сімейний кросовер Nissan X-Trail 2026 дещо підросте в розмірах. Як і раніше, його пропонуватимуть у виконанні на 5 і 7 місць.

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Усі версії Nissan X-Trail 2026 будуть електрифікованими. Базовим стане варіант із бензиновим турбомотором та "м’якою" гібридною установкою. У лінійці збережеться гібрид e-Power, а новачком стане плагін-гібрид. За однією версією, його оснастять 300-сильною установкою від спорідненого Mitsubishi Outlander PHEV, за іншою – у співробітництві з Mitsubishi готується абсолютно нова силова установка.

До речі, нещодавно анонсували новий електрокросовер Mazda, який стане альтернативою моделі CX-5.

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