Електрокар і конкурент BMW X6: Infiniti анонсувала нові кросовери (фото)

У модельному ряді Infiniti з'являться нові кросовери. Презентують нову сімейну модель, купе-кросовер та електромобіль.

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Nissan готує оновлення лінійки свого преміального бренду Infiniti. У найближчі три роки з’являться кілька нових моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті Inifiniti.

Infiniti QX60 оновлять Фото: Infiniti

Зокрема, в 2025 році оновлять сімейний кросовер Infiniti QX60. На тизерах видно, що у нього змінена передня частина з новими діодними фарами. Крім того, заплановано появи спортивної модифікації флагманського позашляховика Infiniti QX80.

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На 2026 рік заплановано прем’єру купе-кросовера Infiniti QX65: він замінить модель QX55, яка побувала на тесті Фокусу. Автомобіль створено на базі Infiniti QX60, проте відрізняється стрімкішим силуетом із аркоподібним дахом. Конкурента BMW X6 оснастять 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с.

У 2028 році презентують електрокросовер Infiniti, який стане серійною версією концепта Vision QX. На тизері видно, що авто вирізняється елегантним обтічним дизайном.

Купе-кросовер Infiniti QX65 Фото: Infiniti

А от анонсований раніше електричний седан Infiniti поки відклали. У найближчі три роки ця модель не з’явиться.

До речі, розсекретили і новий Nissan Leaf 2025, який став купе-кросовером.

Також Фокус розповідав про недорогий 476-сильний електрокросовер Honda.