Электрокар и конкурент BMW X6: Infiniti анонсировала новые кроссоверы (фото)

В модельном ряду Infiniti появятся новые кроссоверы. Презентуют новую семейную модель, купе-кроссовер и электромобиль.

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Nissan готовит обновление линейки своего премиального бренда Infiniti. В ближайшие три года появятся несколько новых моделей. Об этом сообщается на официальном сайте Inifiniti.

Infiniti QX60 обновят Фото: Infiniti

В частности, в 2025 году обновят семейный кроссовер Infiniti QX60. На тизерах видно, что у него изменена передняя часть с новыми диодными фарами. Кроме того, запланировано появления спортивной модификации флагманского внедорожника Infiniti QX80.

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На 2026 год запланирована премьера купе-кроссовера Infiniti QX65: он заменит модель QX55, которая побывала на тесте Фокуса. Автомобиль создан на базе Infiniti QX60, однако отличается более стремительным силуэтом с аркообразной крышей. Конкурента BMW X6 оснастят 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с.

В 2028 году презентуют электрокроссовер Infiniti, который станет серийной версией концепта Vision QX. На тизере видно, что авто отличается элегантным обтекаемым дизайном.

Купе-кроссовер Infiniti QX65 Фото: Infiniti

А вот анонсированный ранее электрический седан Infiniti пока отложили. В ближайшие три года эта модель не появится.

Кстати, рассекретили и новый Nissan Leaf 2025, который стал купе-кроссовером.

Также Фокус рассказывал о недорогом 476-сильном электрокроссовере Honda.