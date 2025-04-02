Больше электрификации: раскрыты подробности нового Nissan X-Trail 2026 (фото)

Появилась информация о новом Nissan X-Trail пятого поколения. Семейный кроссовер дебютирует в 2026 году.

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Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер Nissan X-Trail сначала дебютирует в Северной Америке, где модель продается под названием Rogue. Его выход на рынок запланирован на середину 2026 года. А вот в Европе модель появится уже в 2027 году.

Кроссовер сохранит гибридную установку e-Power Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail частично рассекретили во время презентации электромобилей Leaf и Micra. На тизере видно, что кроссовер сохранил знакомый силуэт, однако стал шире. Его передняя часть более выразительная — с более крупной решеткой радиатора и оригинальной диодной оптикой.

Семейный кроссовер Nissan X-Trail 2026 несколько подрастет в размерах. Как и прежде, он будет предлагаться в исполнении на 5 и 7 мест.

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Все версии Nissan X-Trail 2026 будут электрифицированными. Базовым станет вариант с бензиновым турбомотором и "мягкой" гибридной установкой. В линейке сохранится гибрид e-Power, а новичком станет плагин-гибрид. По одной версии, его оснастят 300-сильной установкой от родственного Mitsubishi Outlander PHEV, по другой — в сотрудничестве с Mitsubishi готовится совершенно новая силовая установка.

Кстати, недавно анонсировали новый электрокроссовер Mazda, который станет альтернативой модели CX-5.

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