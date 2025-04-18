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Запас ходу зросте вдвічі: розкрито подробиці кросовера Nissan Leaf 2026 (фото)

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Фото: Nissan | Запас ходу Nissan Leaf перевищить 480 км

Новий Nissan Leaf третього покоління не лише перетвориться на кросовер, але й отримає сучасніші силові установки та стане більш "дальнобійним".

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Подробиці Nissan Leaf 2026 розкрив на автошоу в Нью-Йорку старший віцепрезидент Nissan Понц Пандікутіра в коментарі американському виданню Car and Driver.

За його словами, запас ходу Nissan Leaf 2026 перевищить 480 км за найреалістичнішим циклом ЕРА. Для порівняння: зараз електромобіль Nissan Leaf у стандартній версії з батареєю на 40 кВт∙год має вдвічі менший запас ходу – 240 км за методикою ЕРА (і 270 км за циклом WLTP).

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Кросовер Nissan Leaf не матиме повнопривідних версій
Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf запропонують із кількома варіантами батареї. Усі модифікації будуть передньопривідними і одномоторними, хоча нова платформа CMF-EV дозволяє повнопривідні версії і в старшого брата Nissan Ariya вони є.

Електромобіль Nissan Leaf підтримуватиме надшвидку зарядку і отримає порт NACS, який дозволятиме використовувати зарядні станції Tesla Supercharger.

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Кросовер Nissan Leaf буде дорожчим за попередника, але в США коштуватиме менш ніж 40 000 доларів, адже ціна Nissan Ariya стартує з $41 160. Продажі стартують під кінець 2025 року.

До речі, на ринок виходить недорогий електромобіль Nissan за $27 000 із запасом ходу до 635 км.

Також Фокус розповідав про новий доступний електрокросовер Mazda.